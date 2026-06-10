Öldürdüğü Erdem Demir'e kendisine 'ağabey' demediği için husumet beslemiş

İzmir Karşıyaka sahilinde 15 yaşındaki Erdem Demir'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

8'inci sınıf öğrencisi Erdem Demir'in kavga ettiği 19 yaşındaki şüpheliler C.C. ve D.K. tutuklandı.

"AĞABEY" DEMEDİ DİYE HUSUMET BESLEMİŞ

Erdem Demir'in kendisine "ağabey" diye hitap etmemesi nedeniyle C.C.'nin tepki gösterdiği ve ikili arasında bu nedenle tartışma yaşandığı ortaya çıktı.

C.C.'nin, bu olay nedeniyle Erdem Demir'e husumet beslemeye başladığı öğrenildi.

25 SUÇ KAYDI VAR

C.C.'nin; 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde kullanma', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Mala zarar verme', 'Açıktan ve iş yerinden hırsızlık' ile 'Motosiklet hırsızlığı' gibi suçlardan toplam 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

SEVGİ EVİ'NDE KALMIŞ

Erdem Demir'in annesinin, bir süredir cezaevinde bulunduğu belirtildi.

Babasıyla da görüşmeyen Erdem Demir'in, bir süre Sevgi Evi'nde kaldığı öğrenildi.