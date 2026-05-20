Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş'ta finalde oynamak hayalimdi

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freibug ile İngiliz ekibi Aston Villa karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Ole Gunnar Solskjaer, Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonun finali için İstanbul'a geldi.

"FİNALDE OYNAMAK HAYALİMDİ"

Beşiktaş Park'ta oynanan maç öncesi açıklamalarda bulunan Norveçli teknik adam, "Öncelikle çok mutluyum İstanbul'da olduğum için. Beşiktaş'ta finalde oynamak hayalimdi. Burada olmak mutluluk verici. İstanbul çok güzel bir yer ve özledim." dedi.

BEŞİKTAŞ DÖNEMİ

Beşiktaş'ta Ocak-Ağustos 2025 arasında görev yapan 53 yaşındaki teknik adam, 29 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşamıştı.