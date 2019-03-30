Güneşler Mahallesi'nde ilerleyen otomobil, yavru köpeğe çarptı. Köpek hayatını kaybederken, sürücü ise yoluna devam etti.

Küçük çocuk, köpeğinin başında çömelip, başını ellerinin üzerine koyarak dakikalarca hıçkıra hıçkıra ağladı. Küçük çocuğun görüntüleri yürek dağladı.

Ölen köpeğinin başında hıçkıra hıçkıra ağladı

KÖPEĞİNİ KAYBEDEN ÇOCUĞU KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Çevre sakinleri, tüm çabalara karşın küçük çocuğu sakinleştirmeyi başaramadı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.