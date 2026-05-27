Oliver Glasner'den Konferans Ligi finali öncesi açıklama

Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner, UEFA Konferans Ligi finalinde bugün İspanyol ekibi Rayo Vallecano karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Leipzig Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, Avusturyalı teknik adam ile oyuncular Dean Henderson ve Yeremy Pino açıklamalarda bulundu.

"SEZONU HARİKA BİR SONLA BİTİRMEK BENİM İÇİN ÇOK ŞEY İFADE EDER"

Sezon boyunca takım olarak çok sıkı çalıştıklarını belirten Glasner, "Sezonu harika bir sonla bitirmek benim için çok şey ifade eder. Hepimiz bu yolculuktan birlikte keyif aldık ve yarın mutlu sona ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Oyunculara benim için en güzel şeyin yarın kazanmak olduğunu söyledim ama bu sadece yarın kazanmış olmak için değil, gelecek yıl Avrupa Ligi'nde oynama hakkı kazanacağımız için. Bu beni çok mutlu eder." diye konuştu.

"HERKES BİRAZ HEYECANLI"

Takımın kendi oyun mantalitesine bağlı kalması gerektiğini kaydeden Glasner, "Herkes biraz heyecanlı, ben de öyleyim. Bu yüzden oyuncuların ayak tenisi oynadığı 30 dakika, benim için en güzel anlardan biriydi. Herkes gülüyor, şakalaşıyor. Umarım yarın da şakalaşıyor olurlar. Kendileri gibi olmalılar, işte o zaman harika bir performans gösterebiliriz." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK EKİBİ ÇOK SIKI ÇALIŞACAK"

51 yaşındaki teknik adam, Chris Richards ve Adam Wharton'ın sakatlıklarıyla ilgili soruya, "İlk 11'de başlayıp başlayamayacaklarını size henüz söylemek istemiyorum. Ancak bugün antrenmanda yer aldılar ve bu iyiye işaret. Sağlık ekibi onları hazır hale getirmek için çok sıkı çalışacak." yanıtını verdi.

"NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Takım kaptanı ve kaleci Dean Henderson, takımın sakin olduğunu belirterek, "Daha önce de bu durumlardan geçtik, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Heyecanlı olacağız ama aynı zamanda odaklanmış olacağız." dedi.

"HEYECAN VE GERİLİM DORUKTA"

Londra ekibinin kanat oyuncusu Yeremy Pino ise kariyerinde birçok kez İspanyol ekibine karşı forma giydiğini kaydederek, "Heyecan ve gerilim dorukta. Finaller konusunda çok deneyimliyim. Bu benim altıncı Avrupa finalim. Yine de her zamanki kadar gergin hissediyorum. Bu çok önemli bir kupa ve kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.