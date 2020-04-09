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Ölmeden önce arkadaşına 'aklın varsa dışarı çıkma' dedi

Zonguldak'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden maden işçisi Kemal Soytürk'ün (52), hastanede tedavi gördüğü sırada arkadaşına "Ölüyorum, aklın varsa çıkma" diye tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.

DHA |
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Ölmeden önce arkadaşına 'aklın varsa dışarı çıkma' dedi

Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde elektrik teknikeri olarak çalışan Kemal Soytürk, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kemal Soytürk, bugün sabah saatlerinde Kırat Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kemal Soytürk'ün tedavi gördüğü sırada arkadaşıyla WhatsApp üzerinden yaptığı konuşma sosyal medyada yayıldı.

"DAYANAMAZSIN ÇOK IZDIRAPLI"

Mesajında 9 gündür hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Kemal Soytürk'ün, "Ben öldüm, ölüyorum. Konuşamıyorum artık son evresi. 9 gündür yüksek ateşle yatıyorum. Aklın varsa dışarı çıkma. Dayanamazsın çok ızdıraplı" dediği görüldü.

Ölmeden önce arkadaşına 'aklın varsa dışarı çıkma' dedi

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