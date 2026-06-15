Oltu'da gençler, şehitlerin izinde Allahuekber Dağları'na yürüdü

Erzurum’da gençler, tarih bilincini yerinde yaşamak ve 1914’te Sarıkamış Harekâtı sırasında Allahuekber Dağları’nda şehit düşen askerleri anmak için anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi. Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında yaklaşık 100 lise öğrencisi, hem zorlu doğa şartlarıyla mücadele etti hem de ecdadın yaşadığı çetin koşulları yerinde hissetme fırsatı buldu.

ALLAHUEKBER DAĞLARI'NA VEFA YÜRÜYÜŞÜ

Program çerçevesinde öğrenciler, Şenkaya ilçesi sınırlarında yer alan Allahuekber Şehitliği bölgesine doğru yola çıktı. Araçlarla İğdeli Mahallesi yaylasına kadar ulaşan öğrenciler, buradan itibaren yaklaşık 6 kilometrelik zorlu bir yürüyüşe başladı.

Ancak bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler, Allahuekber Dağı’nın zirvesine ulaşamadı. Buna rağmen gençler, şehitlere olan saygı ve minnetlerini göstermek için dağın eteklerinde bir araya gelerek anma programını sürdürdü.

KUR’AN-I KERİM VE DUALARLA ANMA

Etkinlik kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, Allahuekber Dağları’nda vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler için dualar edildi. Öğrenciler, ellerinde Türk bayrağı açarak ecdadın hatırasını yaşattı.

Program sırasında duygu dolu anlar yaşanırken gençler, şehitler için karanfiller bırakarak saygı duruşunda bulundu.

"YAŞADIKLARIMIZ, ONLARIN FEDAKÂRLIĞINI ANLAMAMIZA YETMEZ"

Oltu Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencisi Melisa Keleş, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Kardan kefen giyen ecdadımızı anmak için buraya geldik. Kur’an okuduk, dualar ettik, karanfiller bıraktık. Onlarla gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bir diğer öğrenci Esra Kaygusuz ise, “1914’te vatanı için can veren askerlerimizi anmak için buradayız. Haziran ayında bile burada zorlandık, onlar kış şartlarında çok daha ağır koşullarda mücadele etmişti.” dedi.

Öğrencilerden Melike Ekinci ve Fatmanur Gündoğdu da, şehitlerin yaşadığı zorlukları yerinde görmenin kendileri için büyük bir farkındalık oluşturduğunu belirterek, vatan uğruna verilen mücadelenin önemini daha iyi anladıklarını ifade etti.

GENÇLERDEN ECDADA VEFA MESAJI

Etkinliğe katılan öğrenciler, bu tür organizasyonların tarih bilincini güçlendirdiğini ve milli değerlerin genç nesillere aktarılmasında önemli rol oynadığını söyledi. Şehitlerin hatırasını yaşatmanın bir vefa borcu olduğunu vurgulayan gençler, duygu dolu anlar yaşadı.

ZORLU YÜRÜYÜŞLE GELEN TARİH BİLİNCİ

Soğuk hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen gerçekleştirilen yürüyüş, öğrencilere Sarıkamış ve Allahuekber Dağları’nda yaşanan tarihi hadiseleri daha yakından hissetme imkânı sundu.

Yetkililer ise benzer etkinliklerin devam edeceğini belirterek, gençlerin tarihsel bilinç kazanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Anma programı, öğrencilerin şehitlik bölgesinde hatıra fotoğrafı çektirmesi ve karanfiller bırakmasının ardından sona erdi.