Oltu’da nadir görülen 'Baykuş Kelebek' ilgi odağı oldu

Erzurum’un Oltu ilçesinde doğada nadir rastlanan bir kelebek türü vatandaşların dikkatini çekti. Genellikle tropikal bölgelerde yaşayan “baykuş kelebek” olarak bilinen Caligo türü, ilçe merkezinde bir çay bahçesinde ortaya çıktı.

ÇAY BAHÇESİNDE SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ

Oltu ilçe merkezindeki bir çay bahçesinde yaşanan olayda, büyük kanatlı kelebek masalardan birinin üzerindeki saksıya kondu. Vatandaşlar, ilk kez gördükleri bu kelebek karşısında şaşkınlık yaşadı.

Kelebeğin uzun süre saksı üzerinde kalması, çevrede bulunanların ilgisini daha da artırdı.

TROPİKAL TÜR İLÇE MERKEZİNDE GÖRÜLDÜ

Baykuş gözünü andıran kanat desenleriyle tanınan Caligo türü kelebeklerin, normalde Meksika, Orta ve Güney Amerika’nın yağmur ormanlarında yaşadığı biliniyor.

Ancak son dönemde Oltu’da farklı zamanlarda da görüldüğü ifade edilen türün, özellikle yağışların ardından ortaya çıkmasının dikkat çektiği belirtildi.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ

Nadir görülen kelebeği fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

Vatandaşlardan Nevin Bora ise yaşadığı şaşkınlığı, “Bir anda kelebeğin masamıza konduğunu gördük. Çok sevimliydi. İlk kez bu kadar büyük bir kelebek görüyorum. Gerçekten çok şaşırdık” sözleriyle anlattı.

DOĞAL YAŞAMDA NADİR GÖRÜLEN TÜRLERDEN

Uzmanlara göre baykuş kelebekler, kanatlarındaki büyük göz desenleri sayesinde yırtıcılardan korunuyor. Tropikal iklimlere özgü bu türün Türkiye’de görülmesi ise oldukça nadir rastlanan bir durum olarak değerlendiriliyor.