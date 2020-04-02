taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6783
Euro
7.3219
Altın
1592.93
Borsa
89088.78
Gram Altın
342.181
Bitcoin
44662.12

Ölüm raporuna 'koronavirüs' yazıldı, test negatif çıktı

Hollanda’da bakımevinde vefat eden ve ölüm raporunda "koronavirüs şüphesi" yazılan Türk kadının ailesi, gelen test sonucunun negatif çıkması sonrası anneleri ile vedalaşamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

AA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Ölüm raporuna 'koronavirüs' yazıldı, test negatif çıktı

Hollanda’nın Lahey kentindeki Nieuw Berkendael Bakımevi'nde vefat eden ve ölüm raporuna “koronavirüs şüphesi” yazılan Şahinde Ayten'in (64) cenazesi, test sonucunun gelmesi uzun sürdüğü için ailesine gösterilmeden, yıkanmadan ve namazı kılınmadan Türkiye'ye sevk edildi.

VEDA EDEMEDİLER

Ayten'in 7 kızından Şerife Ayten, koronavirüs belirtileri olmadığı halde annesinin ölüm raporuna "koronavirüs şüphesi" yazılmasından dolayı mağdur olduklarını ve annesine veda edemediklerinden dolayı üzüntü yaşadıklarını söyledi.

RAHATSIZLIKTAN 3-4 SAAT HAYATINI KAYBETTİ

Annesinin geçen yıl ekim ayında bir ameliyat sonrası kalbi durduktan sonra tekrar hayata dönüp 6 ay rehabilitasyon merkezinde kaldığını dile getiren Ayten, "Annem iki hafta önce bize daha yakın olduğu için Tilburg kentindeki rehabilitasyon merkezinden Lahey'deki bakımevine getirildi. Ülkede bakımevlerinde koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerden dolayı ziyaretine gidemiyorduk. Doktorlar cumartesi akşamı bizi arayarak annemin şekerinin düştüğünü, nefes almakta zorlandığını ve oksijen yetersizliği olduğunu belirterek oksijen verdiklerini söylediler. 3-4 saat sonra da annemin vefat haberini aldık." dedi.

TEST YAPMADILAR

Ayten, annesinin Tilburg kentinden geldiğinde koronavirüs testi yapmaları gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Hollanda'da koronavirüs hastalığının başladığı yer Tilburg kenti ve en çok vaka orada var. İki hafta Lahey'de bakımevinde kaldı ve hiç test yapmadılar çünkü korona belirtileri hiçbir şekilde yoktu, zaten annemin hastalığı belliydi. Annemde koronanın k'si bile yokken ölüm raporuna 'korona şüphesi var' diye yazılmasından dolayı biz annemizle veda edemedik ve annemizin soğuk yüzünü bize göstermediler. Elini tutamadık, tek başına vefat etti ve tek başına yolculuk yapmak zorunda kaldı. Herkesin olduğu gibi bizim annemiz de bir tane. Annem 50 yıllık hayat arkadaşı olan babam ile veda edemedi ve ona yüzünü göstermediler. Sebebi de sadece rapora koronavirüs yazılmasıydı."

“BENİM ANNEM KORONADAN VEFAT ETMEDİ”

Bakımevinde çalışan sağlık personelinin koronavirüs testi yapılması için başvuruda bulunduğunu aktaran Ayten, "Test yapıldı fakat sonucu hemen gelmedi ve iki gün sürdü. O zamana kadar zaten annemin cenazesinin Türkiye'ye sevkiyatı yapılmak zorunda kaldı. Annemin cenazesi pakete sarıldı, mühürlendi ve her yerde ölüm nedeni korona olarak geçtiği için ona göre muamele gördü ama benim annem koronadan vefat etmedi çünkü salı günü elimize gelen test sonucu negatifti." ifadesini kullandı.

“ACIMIZI BİLE DOĞRU DÜRÜST YAŞAYAMADIK”

Ellerinden hiç bir şey gelmediğini fakat başkalarının da aynısını yaşamaması için seslerini duyurmak istediklerini vurgulayan Ayten, "Bundan sonra yapabileceğimiz dua etmek ve sesimizi duyurabilmek. Başka aileler aynı şeyi yaşamasın ve hakkını arasın, her ne olursa olsun test yaptırsın ve sonucu hemen verilsin. Ailelerin her ne şekilde olursa olsun yakınları vefat ettiyse onlarla veda etme şansları olsun. Bizi o kadar zor duruma soktular ki işlemler ve prosedürlerden acımızı bile doğru düzgün yaşayamadık." dedi.

İlginizi Çekebilir
Koronavirüs tahlil bilgilerini gizliyen iki laboratuvara soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, korana tahlili yaptıran kişilerin bilgilerini Sağlık Bakanlığı ve yetkili kurumlarla paylaşmayan iki özel tıp laboratuvarı yetkilileri hakkında, soruşturma başlattı.
Jennifer Lopez, spor salonu kuralına uymadı
Hayranlarına "Evde kalın" çağrısı yapan Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çifti, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan spor salonunu kendileri için özel olarak açtırarak spor yaptı.
İstanbul'da, sağlık çalışanları için 3 bin 151 yer tahsis edildi
Vali Ali Yerlikaya, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının dinlenmesi İçin 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiğini belirtti.
İspanya'da ölü sayısı 10 bin 3'e yükseldi
Ülkede virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e yükselirken, vaka sayısı 110 bini aştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
819
Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı
Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı
365
Uşak Valisi suskunluğunu bozdu: Yanlış anlaşıldım
Uşak Valisi suskunluğunu bozdu: Yanlış anlaşıldım
964
Türkiye'nin korona yardımına teşekkür mesajları
Türkiye'nin korona yardımına teşekkür mesajları
443
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
211
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
38
İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor
İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor
376
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir