Olumsuz deniz koşulları sonrası harekete geçildi: 11 ilde denize girme yasağı

Marmara ve Karadeniz kıyısındaki 11 ilde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Bu kapsamda valilikler ve kaymakamlıklar tarafından alınan bazı tedbirler duyuruldu.

DENİZE GİRME YASAĞI

10 ilde ve İstanbul'un 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı.

Valilikler ve kaymakamlıklar, yüksek dalga ve rip akıntısı nedeniyle boğulma riskine karşı vatandaşları uyardı.

YASAKLAR ÇOK UZUN SÜRMEYECEK

İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki Beykoz, Sarıyer ve Arnavutköy'de hafta sonu boyunca denize girilemeyeceği duyurulurken Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise tüm plajlarda denize girişin iki gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sahillere kırmızı bayrak çekilirken, Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki koy ve plajlarda da iki gün boyunca denize girilmesine izin verilmeyecek.

SAMSUN İLE BAŞLADI

Karadeniz'de etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun'un ardından Zonguldak, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin valilikleri de il genelinde denize giriş yasağı kararı aldı.

Trabzon Valiliği, yasağın vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve boğulma vakalarını önlemek amacıyla alındığını açıkladı.

Giresun, Rize ve Artvin valilikleri de deniz koşulları normale dönene kadar tüm sahil ve plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceğini duyurarak vatandaşlardan resmi uyarılara uymalarını istedi.

YASAĞIN UYGULANDIĞI TÜM İLLER

Denize giriş yasağı uygulanan il ve ilçeler şöyle:

“İstanbul (Beykoz, Sarıyer ve Arnavutköy)

Kocaeli (Kandıra)

Kırklareli (Demirköy)

Tekirdağ (Saray)

Samsun

Ordu

Giresun

Trabzon

Rize

Artvin

Zonguldak”