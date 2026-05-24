Olympiakos, EuroLeague'de 13 yıl sonra şampiyon oldu

EuroLeague Final Four şampiyonluk maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'i 92-85 mağlup eden Yunanistan ekibi Olympiakos, şampiyon oldu.

OLYMPİAKOS 13 YIL SONRA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

13 yıl sonra şampiyon olan Olympiakos daha önce 1997, 2012 ve 2013'te de şampiyonluk yaşamıştı.

Son 5 sezonda 4. kez final oynayan Real Madrid ise bu finallerin 3'ünden mağlup ayrıldı ve 12. şampiyonluğunu kaçırdı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonun finalinde Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

İLK ÇEYREK

Karşılaşmaya etkili başlayan ve dış atışlardan 3 isabet bulan Real Madrid, 4. dakikayı 15-3 üstün geçti. Çabuk toparlanarak 9-0'lık seri yakalayan Olympiakos, 6. dakikada farkı 3'e indirdi: 12-15.

Özellikle hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle farkı yeniden açan İspanya ekibi, Lyles'ın 13 sayı ürettiği ilk periyodu 26-19 önde tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREK

İkinci çeyrekte Real Madrid, Abalde'nin 3 sayılık basketiyle 11. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 19-29. Mücadeleyi bırakmayan ve İspanya temsilcisini dış atışlara zorlayan Olympiakos, oyuna kenardan dahil olan isimlerin sağladığı skor katkısıyla 18. dakikada öne geçti: 38-36.

Kalan bölümde iki takım da 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulurken Yunanistan ekibi, süre sona ererken Peters'ın pota altından kaydettiği isabetle soyunma odasına 46-44 üstün gitti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

Mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Çoğunlukla dengeli geçen bu periyotta 24. dakikayı 54-50 geride tamamlayan Real Madrid, yakaladığı 10-0'lık seriyle 27. dakikada skoru 60-54'e getirdi.

Olympiakos, farkı 1 sayıya indirmesine rağmen serbest atış çizgisinden skor üreten İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreği 65-61 önde bitirdi.

SON ÇEYREK

Dördüncü ve son periyot, büyük bir heyecana sahne oldu. Çeyreğin başında iki takım da dış atışlardan isabet sağladı. Başabaş bir mücadeleye sahne olan ve skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği bu periyotta 35. dakikada üstünlüğü eline geçiren Olympiakos, bitime 36 saniye kala 8 sayılık üstünlük yakaladı: 88-80.

Yunanistan ekibinin hatalarını iyi değerlendiren ve üst üste sayılar bulan Real Madrid, bitime 13 saniye kala skoru dengeleme fırsatından faydalanamadı ve Olympiakos, karşılaşmayı 92-85 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

1. Periyot: 19-26

Devre: 46-44

3. Periyot: 61-65

ŞAMPİYON OLYMPIAKOS, KUPASINI ALDI

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Seremonide ilk olarak Real Madrid'e ikincilik ödülü verildi. Ödülü takım kaptanı Sergio Llull aldı.

Taraftarı önünde şampiyonluğa ulaşan Olympiakos'un oyuncuları ile teknik ekibine şampiyonluk ödülleri takdim edildi. EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, şampiyonluk kupasını kaptan Kostas Papanikolaou'ya verdi.

Yunan oyuncunun kupayı havaya kaldırmasının ardından Telekom Center'da büyük bir coşku yaşandı. Oyuncular ve taraftarlar, şampiyonluğu Queen'in "We Are The Champions" şarkısı eşliğinde kutladı.

DÖRTLÜ FİNAL'İN MVP'Sİ FOURNİER

Olympiakos'un Fransız oyuncusu Evan Fournier, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Fournier, final maçında kaydettiği 20 sayıyla galibiyette ve şampiyonlukta önemli rol oynadı.