Ömer Bayram'dan Van Dijk için transfer sözleri

2018-2022 yılları arasında Galatasaray forması giyen Ömer Bayram, yakın arkadaşı olan Virgil van Dijk'ın sarı-kırmızılılara transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

HT Spor'a konuşan Ömer Bayram, "Galatasaray'a transferiyle alakalı Virgil van Dijk ile konuştunuz mu?" sorusuna cevap verdi.

"ARAMIZDA ZATEN KONUŞUYORUZ"

Hollandalı stoper ile görüştüklerini belirten Ömer Bayram, "Biz aramızda zaten konuşuyoruz. Ama şu an benim bir şey söylemem hem Virgil van Dijk hem de Galatasaray için doğru olmaz. Ama Galatasaray öyle bir döneme girdi ki alamayacağı oyuncu yoktur. Virgil van Dijk da bunlardan biridir. Gelmesini hem arkadaşı hem de taraftar olarak çok isterim. Onu zaten bu yüzden gaza getirmek istiyorum. Arkadaş olarak da taraftar olarak da aramızda bir bağ olduğu için çok isterim." dedi.

"ÇOCUKLUĞUMUZ BİRLİKTE GEÇTİ"

Arkadaş ve taraftar olarak van Dijk ile aralarında bir bağ olduğunu söyleyen Bayram, "Çocukluğumuz beraber geçti. Aynı semttendik. Sokakta top oynayarak büyüdük. İlk kez birlikte bir iş yerinde çalıştık. Bir restoranda beraber bulaşık yıkadık." ifadelerini kullandı.