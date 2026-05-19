Ömer Çelik: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyorum

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı, saat 16.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın açıklaması yaptı.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Ömer Çelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE AMAÇ ÖRGÜTÜN SİLAH BIRAKMASI

Terörsüz Türkiye gündeminin toplantıda tüm boyutlarıyla ele alındığını aktaran Çelik, "Amaç, terör örgütünün silah bırakması." diyerek, silah bırakma sürecinin teyit edilmesinin önemine dikkat çekti.

Dünyadaki diğer gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çelik, "İran'a saldırı bugün bir ateşkes halinde. Kalıcı olması için desteğimizi tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı

"SUMUD FİLOSU'NA SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

'Barış Misyonu 2026' kapsamında Gazze'ye doğru insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail'in saldırılarıyla ilgili konuştu.

Filoya yönelik saldırıları lanetlediğinin bir kez daha altını çizen Çelik, "Gazze'de barbarlık devam ediyor." dedi.

"SOYKIRIM ŞEBEKESİ, SOYKIRIMI FARKLI ŞEKİLLERDE UYGULUYOR"

Ömer Çelik'in açıklamalarında öne çıkan satır başları şunlar:

"Öncelikle tüm gençlerin ve kendini genç hissedenlerin 19 Mayıs Bayramı'nı kutluyorum. Hep genç kalın ve hep genç olarak kutlayın bayramınızı. Aynı azimle Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyoruz. Atatürk, bizler için yol gösterici olmaya devam ediyor.

Terörsüz Türkiye gündemi MKYK'mızda tüm boyutları ile alandı. İsrail'in, Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyoruz. Gazze'de barbarlık devam ediyor. Soykırım şebekesi soykırımı farklı şekillerde uyguluyor. Soykırımı başka metotlarla devam ettiriyorlar."

"AB ÜYESİ ÜLKELER, GAZZE'DE SOYKIRIM SÜRERKEN, İSRAİL'E SİLAH SATMIŞLAR"

İran'a saldırı bugün bir ateşkes halinde. Önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Kalıcı ateşkese dönüşmesi konusunda desteğimizi tekrarlıyoruz.

AB kurumunun raporunda bazı AB üyesi ülkelerinin İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken İsrail'e silah sattığına dair açıklama büyük bir trajediyi insanlığın önüne koymakta.

Gazze'de soykırım devam ederken İsrail'e silah satmaya devam etmişler. İsrail'in yapay zeka kullanarak çocukları öldürdüğü apaçık ortadayken bunları yapmışlar.

