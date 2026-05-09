Ömer Çelik'ten Burcu Köksal açıklaması: Grup toplantımızı bekleyin

SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, son gününde vatandaşlara açıldı.

Fuarın son gününe katılan isimlerden biri de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu.

Burada açıklamalarda bulunan Çelik, bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialara yanıt verirken aynı zamanda CHP yönetimini hedef aldı.

"GELİŞMELERİ TOPLANTILARIMIZDA GÖRÜRSÜNÜZ"

'Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçecek mi?' sorusunu cevaplayan Çelik, "Partimize geçecek belediye başkanlarını, il başkanları toplantımızda ve grup toplantımızda görüyorsunuz.

Oralarda gelişmeleri görürsünüz." dedi.

"CHP'LİLERİN CHP'LİLER İLE BİR SORUNU VARDIR"

Konuşmasının devamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Çelik, şunları kaydetti:

“CHP Genel Başkanı, kendi partisindeki yönetim problemlerini AK Parti üzerinden değerlendirmeye çalışıyor.



Kendi partisini yönetememe gibi bir durumu var. Bu son derece siyasi yetersizlik doğuruyor.



CHP'lilerin CHP'liler ile bir sorunu vardır ve CHP yönetilememektedir. Bu CHP'nin kendi iç tartışmalarıdır.”

"TEHDİT EDİP DEMOKRASİ GETİRECEĞİNİ İDDİA EDİYOR"

CHP Genel Başkanı'nın yanlış bir üslup takındığını ifade eden Çelik, "Özel kitapçıları kahve içilen yerleri tehdit etti şimdi de gazetecileri tehdit ediyor.

Tüm bu tehditleri yaparken Türkiye'ye demokrasi getireceğini iddia ediyor." diye konuştu.