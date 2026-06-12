Ömer Çelik: CHP'nin yalan siyaseti bir kere daha çöktü

CHP içinde karışıklıklar ve yalanlar bitmiyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin yalanlarına yönelik yeni bir paylaşım yaptı.

"128 MİLYAR DOLAR YALANI"

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP’nin yalan siyaseti bir kere daha çöktü. CHP tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak’a dönük üretilen iftira kampanyalarından biri siyasi tarihimize 128 milyar dolar yalanı olarak geçmişti.

"ÜÇ YARGI AŞAMASINDA DA CHP'NİN İDDİASININ DELİLLENDİRİLEMEDİĞİ NET ŞEKİLDE ORTAYA KOYULDU"

Anayasa Mahkemesi'nin 20 Mayıs tarihli kararıyla yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere üç yargı aşamasında da CHP’nin sözde iddiasının delillendirilemediği net şekilde ortaya koyuldu.

"BÜYÜK BİR SİYASİ YALAN OLARAK TESCİLLENDİ"

Böylece CHP’nin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak’a dönük iddialarının yalan siyaseti olduğu bir kere daha kesinleşti. AYM kararıyla birlikte CHP’nin '128 milyar dolar yalanı', milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi.

"MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu yalan siyasetini üretenlerin milletimize bu yalanı ısrarla niye söylediğini ve neyi amaçladıklarını çok iyi değerlendirmek gerekir. Yalan siyaseti ile mücadele etmek milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.