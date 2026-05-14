Ömer Çelik: Mescid-i Aksa’ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz

Orta Doğu'da çatışmanın ve kargaşanın baş aktörü olan İsrail, işgal ettiği topraklarda da huzursuzluk yaratmaya devam ediyor.

Bu kapsamda; İsrailli bir bakan ve beraberindeki bir grup yerleşimci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Söz konusu baskına ilişkin kınama mesajları ise ardı ardına geldi.

ÖMER ÇELİK'TEN KINAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonlarının tüm insanlık değerlerine saldırı olduğunu söyleyen Çelik, bu girişimi lanetlediklerini vurguladı.

"MESCİD-İ AKSA'YA YAPILAN SAYGISIZLIĞI LANETLİYORUZ"

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Netanyahu hükümetinin üyeleri, insanlığa karşı suç işleme konusunda tarihin en barbarca uygulamalarına imza atmaya devam ediyor.



Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır.



Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor.



Mescid-i Aksa’ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz.



Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunması tüm uluslararası toplumun sorumluluğudur.”