Ömer Çelik: Soykırımcı Netanyahu hükümeti, Cumhurbaşkanımızın grup toplantısını anbean izliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Gazetecilerin yönelttiği Netanyahu sorusunu yanıtlayan Ömer Çelik, İsrail'deki soykırımcı Netanyahu hükümetinin peş peşe Türkiye açıklamaları yapmasının adet haline geldiğini vurgulayarak, yapılan açıklamalardan İsraillilerin anlık olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısını takip ettiklerinin ortaya çıktığını söyledi.

Sözcü Çelik konuyla ilgili daha sonra şu sözlere yer verdi:

“Birincisi Netanyahu'nun söylediğinde şöyle bir ifade var. Diyor ki İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. Bu yaptığı açıklamada kullandığı ifade. Yeryüzünde Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı bir ordu olduğuna dair inanacak hiç kimse yoktur.”

"KÜRT KARDEŞLERİMİZLE KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE ÇALIŞIYOR"

“Hatta eğer Siyonizm hastalığına kapılmamışsa yeryüzünde o ordunun Gazze'de yaptığı soykırım karşısında o ordunun ahlaklı olduğuna inanacak bir tane Yahudi de yoktur. Bu gerçekleştiren katliam Gazze'de gerçekleştirilen soykırım İran'a yapılan saldırı Lübnan'da gerçekleştirilen katliamlar dünyanın en ahlaksız en vicdansız en büyük suçunu teşkil eden eylemlerdir dolayısıyla zaten ilk cümlede dünyanın en ahlaklı ordusu diye İsrail ordusunu bu katliamları ve soykırımı gerçekleştiren silahlı gücü bu şekilde nitelemesiyle zaten açıklamasının değersizliği, niteliksizliği her türlü ahlaki değerden yoksun olduğu net bir şekilde görülüyor.



İkincisi Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla suçluyor. Bu tabii onun sık sık kullandığı bir kara propaganda. Bunun tabii bir acısı var, o da şu, İran'a saldırdıklarında İran'daki ve Irak'taki Kürt kardeşlerimizi kendileri için bir lejyoner olarak kullanmaya çalıştılar. Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz basiretli bir şekilde tarihin doğru tarafında durarak bu katliamcı şebekeyle yan yana gelmedi. Onun için sürekli olarak Kürt kardeşlerimiz de Türkiye'yi karşı karşıya getirme gibisinden bir politikayı gütmeye çalışıyor.”

"İŞGALCİ VE YAYILMACI OLAN NETANYAHU'DUR!"

“Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz basiretli bir şekilde tarihin doğru tarafında durarak bu katliamcı şebekeyle yan yana gelmedi. Onun için sürekli olarak Kürt kardeşlerimiz de Türkiye'yi karşı karşıya getirme gibisinden bir politikayı gütmeye çalışıyor. Tabii bazı Araplarla ilgili yapıyor, Dürzi kardeşlerimizle ilgili yapıyor, Nusayri kardeşlerimiz, Alevi kardeşlerimizle ilgili yapıyor, bazı Şii kardeşlerimizle ilgili olarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.



Diğer bir konu İçişleri Bakanımızın yaptığı açıklamayla ilgili olarak onların bazı bakanlarının söyledikleri şunu bir kere ifade etmek gerekir ki o açıklamayı İçişleri Bakanımızın açıklamasını yayılmacılık ve işgalcilik, fetihçilik gibi kodlamaya çalışıyorlar. Bununla hiçbir ilgisi yok. İçişleri Bakanımız her Müslümanın kalbindeki Kudüs sevgisini ifade etmiştir. Her Müslümanın kalbinde Kudüs sevgisi eşsiz ve biricik bir yer tutar. Ve burada İçişleri Bakanımız bunu sembolizm olarak ifade etmiş. Ve her Müslümanın kalbinde olan Kudüs sevgisinin kendi kalbindeki ifadesini de o sembolik ifadelerle ortaya koymuştur. Bakın daha bu işler ilk başladığında David Koridorunu kurmaktan bahsettiler. Tevrat'ın bütün değerlerini de kendi siyasi soykırımcılıkları için istismar ederek bir sürü dini kavramı bunun için kullanmaya çalıştılar. Dolayısıyla işgalcilik, fetihçilik başka ülkelerin toprağına göz dikme Netanyahu hükümetiyle özdeştir. Şimdi Gazze'yi işgal ediyor. Bir türlü ikinci aşamaya geçilemiyor. Yeni siyasi hırsızlık diyebileceğimiz yeni yerleşim yerleri ilan ederek Filistinlilerin topraklarını gasp ediyor. Litani nehrine kadar Lübnan'ı işgal etti.”