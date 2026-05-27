Ömer Çelik’ten 27 Mayıs mesajı

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve Anayasa ve TBMM'nin feshi, ülkenin başbakanı ve iki bakanının idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 66 yıl geçti.

Demokrasinin göz ardı edildiği darbenin yankıları hala sürüyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bu vesileyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"MİLLETİN İRADESİNE KASTEDENLERİ LANETLİYORUZ"

Ömer Çelik, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Demokrasimize dönük en büyük suikastlerden biri olan 27 Mayıs Darbesi'nin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle anıyoruz. Millet iradesine kastedenleri lanetliyoruz.

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR.”