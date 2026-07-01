Ömer Çelik’ten İsrail’e: İnsanlık düşmanları insan haklarından söz edemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüşmesine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

"SOYKIRIM ŞEBEKESİ TÜM İNSANLIĞA DÜŞMAN BİR ZİHNİYET"

Çelik, Saar’ın açıklamalarını “siyasi ikiyüzlülüğün de ötesinde yüzsüzlüğün tam tanımı” olarak nitelendirerek, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu liderliğindeki yönetimi hedef aldı.

Açıklamasında, “Netanyahu’nun başında olduğu soykırım şebekesi bırakın insan haklarını, insana ve tüm insanlığa düşman bir zihniyettir. İnsanlık düşmanı bu yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz” ifadelerine yer veren Çelik, Türkiye’de geçmişte temel haklarından mahrum bırakılan kesimlerin ve mazlum coğrafyaların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın insan hakları konusundaki duruşunu çok iyi bildiğini söyledi.