Ömer Çelik'ten, İsrail'in Sumud saldırısına tepki

Küresel Sumud Filosu, İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı deniz ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla 2026 Bahar Misyonu kapsamında yola çıktı.

Filo, 40’tan fazla ülkeden binlerce aktivist, onlarca tekne ve önemli miktarda gıda, ilaç ile tıbbi malzeme taşıyor.

12 Nisan'da Barselona’dan hareket eden filo, Sicilya ve diğer Akdeniz limanlarında katılımlarla güçlenerek Gazze’ye doğru yol aldı.

SUMUD FİLOSU'NA BİR SALDIRI DAHA

Filoya, Girit Adası açıklarında, uluslararası sularda İsrail askeri, saldırı düzenlemişti.

Filo, buna rağmen kalan gemiler ve yeni katılan teknelerle yolculuğuna devam etti.

Akdeniz’de ilerleyen filoya yönelik yeni bir saldırı daha düzenlendi.

SALDIRIYA TEPKİ GÖSTERDİ

Saldırıya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak "Bu barbarlığa karşı durulmalıdır." dedi.

"BU BARBARLIK ENİNDE SONUNDA MAHKUM EDİLECEKTİR"

Çelik, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Küresel Sumud Filosu, insanlığın vicdanı ve eylemidir. Haysiyet ve asaleti temsil eden Sumud Filosu'nu selamlıyoruz. Sumud Filosu'na İsrail’in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır.

Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır. Soykırım şebekesi her insani girişime düşmanlık ediyor. Bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir."