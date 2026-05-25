Ömer Çelik'ten Özel'e üslup tepkisi: Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

CHP'de 'mutlak butlan' kararı sonrası Özür Özel ve yönetiminden alınan göreve ilişkin özellikle Özel ve destekçileri tarafından AK Parti''yi hedef alan sözlerle yansıtıldı.

"YALAN SİYASETİNE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"

CHP içindeki karışıklık ve bölünmeyle, AK Parti'nin üzerinden siyaset yapılmasına Ömer Çelik de tepki gösterdi.

Açıklamalarında bu konuya da yer veren Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerin; Özgür Özel'in kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme çabası olduğunu ifade etti.

Özel'in üslubunu eleştiren Çelik, "CHP'lilerin kendi çatışması birilerinin yalan siyasetine dönüşmüş durumda." dedi.

"BUNLARIN SÖYLEDİĞİ SÖZLER CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINA YAKLAŞAMAZ"

Çelik açıklamalarında ayrıca şu sözleri kullandı:

“Yargı kararının ortaya çıkmasından sonra CHP merkezli ortaya çıkan tartışmaların ayrıntılarına değineceğim. CHP'lilerin kendi içlerindeki bu çatışma birilerinin AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda.



Özellikle sayın Özgür Özel kendi zaaflarını kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etmek konusunda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor.



Maalesef orada toplanan bazı kişilerin de sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı makamına karşı son derece yanlış ifadeler kullandıklarını gördük. Biz siyasi eleştiriyi saygıyla karşılarız.



Siyasi protestoyu saygıyla karşılarız. Fakat siyasi eleştiriyi aşan siyasi hakaret hedef gösterme ve siyasi hedef anlamına gelen bazı ifadeleri sayın Özgür Özel'e ve oradaki kişilere aynen iade ediyoruz.



Bunların söylediği sözlerin herhangi biri sayın Cumhurbaşkanımızın yanına yaklaşmaz.”

"AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKİ BU OLAYIN TARAFI DEĞİLDİR"

“Türkiye'nin demokrasisi olgundur. Atlatılmayacak kriz yoktur. Ancak bunun yerine siyasi yetersizliklerini sayın Cumhurbaşkanımıza yöneltenlere bir adım bile attırmayız.



Hiçbir siyasi parti, AK Parti ve Cumhur İttifakı bu olayın tarafı değillerdir. Halen de biz bu olayın bir tarafı değiliz. İlk iddialar Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan kişiler tarafından dile getirildi.



Bu iddiaların üzerine yine Cumhuriyet Halk Partililer tarafından dile getirilen bu iddialar karşısında yargı harekete geçti, bu tablo ortaya çıktı.



Bu konunun tarafı bizmişiz gibi gündem oluşturmaya çalışmak Özgür Özel yönetiminin yetersizliklerini örtmek için kullandığı bir yöntemdir.”

"ÖZEL'İN İFADELERİ STANDARTI DÜŞÜK TANIMLAMALAR"

“Yargı vesayetine karşı çıkmak kadar, yargının kendi işini yapmasına karşı çıkmamak da önemlidir.



Ne zaman bu deliller ortaya çıksa bu deliller neticesinde bir adım atılsa hemen bazı Cumhuriyet Halk Partililer çıkıp siyaset yargı eliyle dizayn edilmeye çalışıyor diyorlar.



Hep beraber gördük ki burada siyasetin üzerinde yine anti siyaset diyeceğimiz demokrasiyi tehdit eden oyunlar ortaya çıkmış.



Bunu nereden öğreniyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanların Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanlar hakkındaki iddiaları üzerinden öğreniyoruz.



Birde sık sık bir ifade kullanıyor sayın Özgür Özel "Bizim karşı karşıya olduğumuz tablo AK Parti yargı kolları tarafından yapılıyor." Tabi bu son derece standartı düşük bir tanımlama.”

