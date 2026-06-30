Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e AK Gençlik tepkisi: Hedef almak yerine siyaset öğrenin

Özgür Özel'in CHP grubunda AK Parti Gençlik Kolları'na gönül veren gençleri hedef alan açıklamalarına AK Parti'den tepkiler geliyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Manisa milletvekili Özgür Özel’in AK Gençlik’e yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik, AK Gençlik’in Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi çizgisinde yetiştiğini belirterek bu yapının, dünya gençlik hareketleri içinde özgün bir siyasi ekol olduğunu ifade etti.

"ELEŞTİRMEK YERİNE AK GENÇLİK'TEN SİYASET ÖĞRENİN"

Özgür Özel ve ekibinin siyasi geçmişini eleştiren Çelik, bu sicilin AK Gençlik’i eleştirecek kapasitede olmadığını savundu. Çelik, Özel’in sık sık AK Gençlik’i hedef almasının, gençlerin dünyasından ne kadar uzak olduğunun göstergesi olduğunu öne sürdü.

Paylaşımında AK Gençlik’in Türkiye ve dünya için kapsayıcı adımlar atmaya devam ettiğini vurgulayan Çelik, Özel ve ekibinin AK Gençlik’i eleştirmek yerine ondan siyaset öğrenmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağını dile getirdi.