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Ömer Günel, Anıtkabir’i ziyaret etti

CHP Parti Meclisi tarafından Kuşadası Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Avukat Ömer Günel, ilk ziyaretini Anıtkabir’e yaptı.

İHA | 19.12.2018 - 11:24..
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Ömer Günel, Anıtkabir’i ziyaret etti

Bilindiği gibi CHP Parti Meclisi dün yaptığı toplantıda, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’yı yeniden aday göstermezken, yerine eski belediye meclis üyesi Avukat Ömer Günel’i Belediye Başkan adayı olarak açıklamıştı.

ADAYLIĞI AÇIKLANDI, ANITKABİR'E GİTTİ

CHP Kuşadası Belediye Başkan adayı Ömer Günel, Genel Merkez'deki görüşmelerin ardından ilk ziyaretini, bu sabah Anıtkabir’e gerçekleştirdi.

Ömer Günel, Anıtkabir’i ziyaret etti

CHP'NİN SEÇMENİN GÖZÜNÜ BOYAMA TAKTİKLERİ

CHP'de, seçim dönemlerinde seçmenin gözünü boyamak için klasik haline gelen sahnelerden biri Anıtkabir ziyareti. CHP'li seçmene verilen mesaj "Atatürk hep aklımızda."

SIRA CUMA NAMAZINDA

Anıtkabir ziyaretinin dışında CHP'nin sağ seçmene mesajı ise cuma namazına gidilerek veriliyor. Her seçim döneminde CHP'liler cumaya gitmeye başlıyor ve kameralar tarafından görüntüleniyor.

Ömer Günel, Anıtkabir’i ziyaret etti

İMAMOĞLU VE YAVAŞ HAZIRLIKTA

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve Ankara adayı Mansur Yavaş ise henüz seçim çalışmalarında izleyeceği yolu hazırlıyor.

Ömer Günel, Anıtkabir’i ziyaret etti



Ömer Günel, Anıtkabir’i ziyaret etti

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