Ömer Kutluay'ın hedefi FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda madalya

17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı oyuncusu Ömer Kutluay, İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda madalya kazanmak istediklerini belirtti.

Ömer Kutluay, FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası grup aşamasında dün Porto Riko'yu 98-77 mağlup etmelerinin ardından Basketbol Gelişim Merkezi'nde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"YENİ ZELANDA MAÇIYLA BAYAĞI BİR GAZLANDIK"

Dünya Kupası'nın grup aşamasında 3'te 3 yapmalarına değinen Ömer, "Yeni Zelanda maçıyla bayağı bir gazlandık. Çünkü o maçta 25 sayı farktan döndük. Çok iyi takım olduk, takımca çok iyi savaştık. Hazırlık maçlarında takım olmakta zorlanıyorduk. Bunu çözünce işler çok daha kolaylaştı. Böyle iyi gidiyoruz. Bu organizasyonda madalya almayı çok istiyoruz. Turnuva sona erdiği zaman bireysel olarak da organizasyonu iyi bir şekilde bitirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK GÜZEL OLUR BENİM İÇİN"

Gelecekte A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oynamayı çok istediğini aktaran Ömer, "A Milli Takım'da oynamak her çocuğun hayali. Ben de küçüklüğümden beri abilerimi izliyorum. Çok güzel olur benim için." diye konuştu.

"NBA'E GİTMEK İSTİYORUM"

Real Madrid'de forma giyen Ömer Kutluay, ilk başlarda ülkeye adapte olmakta zorlandığını belirterek, "Üç senelik bir adaptasyon sürecim oldu. Şu anda da tabii ki orası evimmiş gibi hissediyorum. İspanyolca biliyorum. Bu yüzden koçlarla ve oyuncularla iyi anlaşıyorum. Artık orada yaşamak benim için daha kolay. Real Madrid'de oynamak çok güzel bir his. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorum. Bu bir sorumluluk gerektiriyor ama artık alıştım. Tabii ki de gidişatım bunu belirleyecek ama her çocuğun hayali Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynamaktır. Her çocuk gibi ben de NBA'e gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"AİLEM HER MAÇIMA GELİYOR"

Türk basketbolunun efsane isimlerinden olan babası İbrahim Kutluay'ın kendisine destek verdiğini belirten 17 yaşındaki oyun kurucu, "Ailem, her maçıma geliyor. Her maçımda beni destekliyorlar. Maçlardan önce ve sonra arıyorlar. O yüzden bana çok iyi bir şekilde destek oluyorlar." dedi.