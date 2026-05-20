OMODA & JAECOO, nisanda kaç otomobil sattığını açıkladı

OMODA & JAECOO, 2026 yılındaki yükselen performansını nisan ayında rekor seviyeye taşıyarak küresel pazardaki rekabetçiliğini kanıtladı.

Markanın toplam global satışları resmi olarak 1 milyon adedi aşarak dünya otomotiv endüstrisinde en hızlı bu rakama ulaşan marka unvanını getirdi.

Marka, nisan ayında gerçekleştirdiği 69 bin 892 adetlik araç teslimatıyla yıllık bazda yüzde 150 büyüdü.

OMODA & JAECOO NİSAN AYI SATIŞ RAKAMLARI

Markanın üç amiral gemisi modeli de aylık bazda 10 bin adet satış sınırını geçmeyi başardı.

Nisan ayında OMODA 5 modeli 21 bin 518 adet, JAECOO 5 modeli 25 bin 15 adet ve JAECOO 7 modeli ise 17 bin 963 adet satış rakamına ulaştı.

Modellerin yüksek satış başarıları, markanın farklı küresel pazar segmentlerinde geniş çaplı kabul gördüğünü net biçimde ortaya koydu.

Şirket, outdoor yaşamdan günlük kullanıma kadar uzanan senaryolarıyla ürünlerini global kullanıcıların yaşam tarzlarının bir parçası haline getiriyor.