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Önce muhabire sonra polise yakalanan gençler cezayı yedi

İstanbul’un sahilleri koronavirüs nedeniyle sakinliğini korurken, polis kural ihlali yapanlara cezayı kesti.

İHA |
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Önce muhabire sonra polise yakalanan gençler cezayı yedi

İstanbul’un sahilleri, koronavirüse karşı hayata geçirilen önlemler nedeniyle ıssız kaldı.

Sahiller yerine evlerini tercih edenlerin yanı sıra, spor sevdalıları da sokağa çıkmaktan vazgeçmiyor. Polis ve zabıta ekipleri de sahillerde sürekli denetimler yaparak, sporseverleri uyarıyor.

Kural ihlali yapanlar da cezadan kurtulamıyor.

Caddebostan sahilinde polis ekipleri, yasak olmasına rağmen sahilde gezen iki gence ceza yazdı.

Önce muhabire sonra polise yakalanan gençler cezayı yedi Video

"YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Polis sahilde gezmeye çıkan Hakan A. ve Ömer K. adlı gençlere, “genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etme” suçundan 392’şer TL para cezası verildi. Gençler, “Yasak olduğunu bilmiyorduk.” diyerek, kendilerini savundu.

Önce muhabire sonra polise yakalanan gençler cezayı yedi

KİMLİKSİZ ÇIKTI

Kimliği yanında bulunmayan Hakan A., kimlik tespiti yapılması için arkadaşıyla beraber polis merkezine götürüldü. Kendisine ceza kesilen genç, “Biz alışverişe çıktık. Motorla çıkar, hava alırız dedik. O sırada da polis beyler geldi. Yasak mı değil mi fikrimiz olmadığı için geldik. Haberimiz yoktu.” dedi.

Önce muhabire sonra polise yakalanan gençler cezayı yedi

DAHA ÖNCE YASAKTAN HABERLERİ OLMUŞTU

Bu arada yasaktan haberi olmadığını savunan gençler, bundan birkaç gün önce aynı bölgede bir kameraman ve muhabire yakalanmıştı. O an "İki bira içip döneceğiz" diyen gençler, muhabire dönerek "Siz de yürüyorsunuz" şeklinde tepki göstermişti.

Önce muhabire sonra polise yakalanan gençler cezayı yedi

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