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Önce öldü, sonra dirildi

ABD'de ilk kez bir hasta, beyin fonksiyonları durma noktasına getirilerek “askıya alınmış yaşam" durumuna sokuldu. 2 saat 'geçici ölüm’ halinde tutulan hasta tedavinin ardından hayata döndürüldü.

Haber Merkezi | 22.11.2019 - 11:47..
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ABD'de bilim insanları ciddi şekilde yaralanan hastaların cerrahi müdahalelerine daha fazla zaman yaratmak amacıyla insanları ilk kez "askıya alınmış yaşam" durumuna soktu.

2 SAATE KADAR 'GEÇİCİ ÖLÜM'

Science Alert'de yayınlanan habere göre; Maryland Üniversitesi'nden uzmanların ağır yaralanmalarda kullanılması amacıyla gerçekleştirdiği teknikle, hasta 2 saate kadar "geçici ölüm” haline sokuluyor.

AĞIR BİR KOMA HALİNE GETİRİLİYOR

EPR adı verilen yeni teknik sayesinde, hastanın 2 saat kalp atışı olmadan ve oksijensiz biçimde yaşamasının önü açılıyor. Silahla veya bıçakla yaralanma gibi durumlarda başvurulmak için geliştirilen yöntemde, kan farklı bir sıvıyla değiştiriliyor, beyin ve hücre aktivitesi durduruluyor. Vücut sıcaklığı 10 ile 15 derece arasına düşürülüyor. Bu sayede ağır bir koma haline giren vücut, tedavinin tamamlanmasının ardından yeniden yaşama döndürülüyor.

OPERASYON İÇİN DOKTORA ZAMAN KAZANDIRIYOR

Baltimore'da bulunan Maryland Universitesi'nden Samuel Tisherman bu tekniği New York Bilimler Akademisi'nde düzenlenen bir sempozyumda anlattı. Tisherman, en az bir hastada bu yöntemin kullanıldığı söyledi. Yöntemin ağır yaralanmalarda operasyon için doktora zaman kazandıracağı belirtiliyor.

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