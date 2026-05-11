Öncüpınar'da Suriyelilerin gönüllü dönüş yolculuğu sürüyor

Kilis’te bulunan Öncüpınar Gümrük Kapısı, son dönemde Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreciyle yoğun günler yaşıyor. Türkiye’de uzun yıllar yaşam kuran birçok Suriyeli, savaşın ardından oluşan yeni koşullar nedeniyle ülkelerine dönme kararı alırken, dönüş süreci Gönüllü Geri Dönüş Merkezi üzerinden yürütülüyor.

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ MERKEZİ’NDE YOĞUNLUK

Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndaki Gönüllü Geri Dönüş Merkezi’nde hareketlilik dikkat çekerken, işlemlerini tamamlayan Suriyeliler ülkelerine dönüş için yola çıkıyor.

Türkiye’de geçirdikleri yıllara dair duygularını paylaşan birçok kişi, kendilerine sunulan destekten dolayı teşekkür ederek ayrılıyor.

“KÖKLERİMİZ KİLİS’E DAYANIYOR”

Ülkesine dönen Suriyeli sığınmacılardan Hannan Mamo, Türkiye’de geçirdiği yılların hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Ailesinin geçmişinin Osmanlı döneminde Kilis bölgesine dayandığını ifade eden Mamo, Türkiye’de büyüdüğünü ve kendisini bu topraklara yakın hissettiğini söyledi.

“TÜRKİYE’DE GÜZEL YILLAR GEÇİRDİK”

Mamo, çocuk yaşta geldiği Türkiye’de uzun yıllar yaşadığını belirterek hem eğitim hem de sosyal yaşam açısından önemli deneyimler kazandığını dile getirdi.

Türkiye’de geçirdiği sürecin kendisi için unutulmaz olduğunu ifade eden Mamo, iki ülke arasındaki bağların kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

İSTANBUL’DAN ÜLKESİNE DÖNÜŞ KARARI

Yaklaşık 13 yıldır İstanbul’da yaşayan Suriyeli Nurettin Debba ise savaşın sona ermesi ve ülkede oluşan yeni ekonomik imkanlar nedeniyle geri dönme kararı aldığını açıkladı.

Debba, Türkiye’de tekstil sektöründe faaliyet gösterdiğini ve burada önemli tecrübeler edindiğini ifade etti.

“TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Dönüş yapan Suriyeliler, Türkiye’de kaldıkları süre boyunca gördükleri destekten dolayı teşekkür ederken, burada edindikleri dostlukları ve yaşadıkları anıları unutmayacaklarını dile getiriyor.

Gönüllü geri dönüş sürecinin devam ettiği Öncüpınar’da hareketlilik önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.