Önder Aksakal açıkladı: Özgür Özel, 'DSP'yi bize verin' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kazan kaynamaya devam ediyor...

CHP'de yaşanan gelişmeler ve 'mutlak butlan' kararının ardından parti içindeki dengelere ilişkin tartışmalar sürerken, Özgür Özel ve ekibinin yeni siyasi arayışlar içinde olduğu yönündeki iddialar da gündemdeki yerini koruyor.

PARTİ ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

CHP'yi şaibeli 38. kurultayda delege oyunlarıyla ele geçirdiği mahkemece tescillenen Özgür Özel cephesinin partiyi bölme planı ayyuka çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı isyan bayrağı açan Özel cephesinin, Ekrem İmamoğlu'nun isim ve soyismini içeren "EKİM Partisi" ile "İstiklal Partisi" formülleri üzerinde durulurken, "hazır parti" ihtimalinin de masaya yatırıldığı belirlendi.

Bu kapsamda CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in Demokratik Sol Parti (DSP) ile yaptığı görüşme, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı.

AKSAKAL TEKLİFİ DOĞRULADI

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanı Özgür Özel kanadından kendilerine DSP'ye katılma teklifi geldiğini ifade etti.

Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyen Aksakal, teklifi reddettiklerini duyurdu.

"HERKES ŞİDDETLE KARŞI ÇIKTI"

Aksakal şunları kaydetti:

"Herkes de benim takındığım tavır gibi buna şiddetle karşı çıktı. Çünkü DSP ismi olumsuzluklar içinde, hele hele yasal anlamda sıkıntılı, hırsızlık, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, bazı toplumsal ahlaki değerlere aykırı yaşam biçimleri itibarıyla adı geçenlerle, belediye başkanlığı seçimlerinde, adaylık belirlenmesinde yaşanan parasal akçeli ilişkiler içinde geçen isimlerle asla ve asla bir araya gelemez."

"KRİZİN SON BULMASI GEREK"

CHP'de yaşanan krizin son bulması gerektiğini de söyleyen Aksakal, CHP'nin mevcut yönetimiyle yollarını ayıranları da DSP'ye davet etti.

Aksakal, milletvekilleri ve belediye başkanlarına kapılarının açık olduğunu söyledi.