Önder Özen, Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş'ta sezonun sona ermesiyle birlikte teknik kadroda önemli değişiklikler yaşanıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasından sonra Serkan Reçber de dün geç saatlerde sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Futbol Koordinatörlüğü görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI İDDİASI

Kısa süre içerisinde teknik direktörlük koltuğunu doldurmayı hedefleyen Beşiktaş yönetimi, ilk olarak Sportif Direktörlük görevi için Önder Özen hamlesi yaptı.

Buna göre Beşiktaş, Sportif Direktörlük konusunda Önder Özen ile prensip anlaşmasına vardı.

Kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

"KONU BEŞİKTAŞ OLUNCA DUYGULARIM YÜKSEKTİR"

Diğer yandan YouTube kanalı Vole'de açıklamalarda bulunan Özen, ortaya çıkan gelişmeleri doğruladı.

Özen, "Beşiktaş'tan dün akşam saatlerinde bir telefon geldi. Bekleyip göreceğiz. Hayat ne gösterir bilemeyiz. Konuşulur, bir karar çıkar. Aslolan kulüplerdir, şahıslar değil. Özellikle Beşiktaş söz konusu olduğunda benim duygularım yüksektir. Saygım ve minnettarlığım da yüksektir. Aslolan Beşiktaş'tır, gerisi teferruattır." dedi.

DAHA ÖNCE GÖREV ALMIŞTI

Özen, özellikle transfer planlaması ve futbol yapılanması süreçlerinde aktif görev almıştı.

Beşiktaş yönetiminin, yeni sezonda futbol yapılanmasını daha profesyonel bir yapıya kavuşturmak adına sportif direktörlük pozisyonuna yeniden önem verdiği ifade edilirken resmi açıklamanın, önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Siyah-beyazlı camiada Önder Özen'in yeniden göreve gelme ihtimali şimdiden büyük merak uyandırdı.