Önder Sav: Kılıçdaroğlu CHP’sinin barajı geçebileceğini sanmıyorum

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, partide yaşanan tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

88 yaşındaki Önder Sav, Nefes gazetesinden Aytunç Erkin'e verdiği röportajda, CHP'deki mevcut yönetimin hukuki meşruiyetinin tartışmalı hale geldiğini öne sürdü.

"İHRAÇLAR HUKUKA AYKIRI"

Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) istifalar nedeniyle düştüğünü iddia eden Sav, buna rağmen alınan ihraç ve görevden alma kararlarının hukuka aykırı olduğunu savundu.

Kurultayın bir an önce toplanması gerektiğini belirten Sav, delegelerin imza toplamasına rağmen sürecin işletilmediğini ifade ederek, aksi durumda konunun yeniden yargıya taşınabileceğini dile getirdi.

'CHP SEÇİMLERE GİREMEYEBİLİR' İDDİASI

Sav, kurultayların zamanında yapılmamasının ileride seçimlere katılım konusunda da sorun yaratabileceğini öne sürdü.

Yüksek Seçim Kurulu'nun geçmiş kurultay süreçlerini gerekçe göstererek CHP'nin seçimlere katılımını tartışmaya açabileceğini belirten Sav, bunun partinin temsil ettiği siyasi çizgi açısından büyük bir risk oluşturacağını söyledi.

"26 TEMMUZ KRİTİK TARİH"

Kurultayın en geç 26 Temmuz'dan en az 15 gün önce ilan edilmesi gerektiğini savunan Sav, Siyasi Partiler Kanunu kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da sürece müdahil olması gerektiğini ileri sürdü.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararını da eleştiren Sav, çok sayıda anayasa hukukçusunun bu kararın hukuki dayanağını tartışmalı bulduğunu belirterek Yargıtay'ın kararı bozması gerektiğini ifade etti.

"YENİ PARTİ KURULMASINDA SAKINCA GÖRMEM"

CHP'de siyaset yapma imkanının ortadan kalkması halinde yeni bir siyasi oluşumun kurulmasının meşru olacağını söyleyen Sav, "Hukuk yolları ve siyaset yapma şansı kalmadığı zaman yeni bir yolun kurulmasında hiçbir sakınca görmem." dedi.

"KILIÇDAROĞLU CHP’SİNİN BARAJI GEÇEBİLECEĞİNİ SANMIYORUM"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki CHP'nin seçim barajını geçemeyeceğini düşündüğünü belirten Sav, "Üzülerek söylemek isterim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP'nin barajı geçebileceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni parti hazırlıklarında yer aldığı yönündeki iddiaları da reddeden Sav, herhangi bir tüzük çalışmasının içinde bulunmadığını söyledi.

"ÖZGÜR ÖZEL'E YÖNLENDİRME YAPMIYORUM"

Özgür Özel ile yalnızca genel başkan seçilmesinin ardından ve mutlak butlan kararından sonra birer kez görüştüğünü belirten Sav, yeni yapılanma konusunda herhangi bir yönlendirme yapmadığını ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ile de bu süreçte görüşmediğini aktaran Sav, "Ben Kemal Bey'in siyasi reflekslerini bilen biriyim. Boşuna kürek sallamak istemem." dedi.