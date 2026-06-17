Önder Sav'dan Özgür Özel'e akıl: CHP'ye kayyum atanması için mahkemeye başvurun

CHP'de mahkeme kararıyla göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine "kayyum" diyen muhalifleri, şimdi kendileri partiye kayyum atanması için mahkemeye başvurmayı konuşuyor.

Özgür Özel'e verdiği destekle bilinen, partinin başında Deniz Baykal olduğu dönemin CHP genel sekreteri Önder Sav, Kılıçdaroğlu'nun partinin başından göndermek için önerilerini paylaştı.

"KAYYUM TAYİNİ İSTENMELİ"

Önder Sav, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen isimler tarafından kurulan İdea Politik Enstitü'nün YouTube kanalında katıldığı yayında, CHP'nin bir an önce kurultaya götürülmesi için sulh hukuk mahkemesine kayyum başvurusu yapılabileceğini söyledi.

Sav, katıldığı yayında şu ifadeleri kullandı:

"İmzaların verilmesinden sonra mevcut yönetimin, 'Tedbir var., o yüzden uygulayamayız' demesi halinde gidilecek yol açıktır.

Bir sulh hukuk mahkemesine kayyum tayinini istemek veya geçici kurul tayinini istemektir. Onu yapmak durumundadır. Çarpık mahkeme kararına karşı hukuk yoluyla sonuna kadar mücadele edilmelidir."

"PARTİ MECLİSİ DÜŞTÜ"

Sav, ayrıca CHP tüzüğüne göre mevcut Parti Meclisi'nin düşmüş olduğunu iddia etti ve bu durumun da kurultay gerekçesi olduğunu savundu. Sav, şöyle konuştu:

“Kurultayın yapılmasının önünde hiçbir engel yoktur. Parti Meclisi düştüğü için MYK yetkisizdir. tüzüğün 24'üncü maddesine göre düşmüş olan bir Parti Meclisi'nin yerine 45 gün içinde kurultaya gitme zorunluluğu var.

O maddede genel başkan çağırabilir demiyor, çağırır diyor. Parti Meclisi'nin üye sayısı 3'te 2'nin altına inerse -ki bugün indi- o PM düşmüştür. PM içinden doğan MYK da düşmüştür. Verdikleri kararlar yok hükmündedir."











