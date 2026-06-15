One UI 8.5 güncellemesi alan tüm Samsung modelleri belli oldu

Samsung, beş aylık uzun bir beta sürecinin ardından One UI 8.5 kararlı sürüm dağıtımına hız kesmeden devam ediyor.

Üst düzey amiral gemisi modelleriyle başlayan bu süreç, hızla orta segment ve bütçe dostu telefonlara yayıldı.

Başlangıçta Galaxy S ve katlanabilir Z serisi için sunulan dev güncelleme, sadece bir ay gibi kısa bir süre içinde şirketin onayladığı 44 farklı cihazın tamamı için yayınlandı.

Samsung ayrıca önceden doğrulanmayan Galaxy A06, M56, F56 ve XCover 7 Pro gibi bazı uygun fiyatlı modellere de One UI 8.5 güncellemesini sunarak kullanıcılarına sürpriz yaptı.

KADEMELİ DAĞITIM DEVAM EDİYOR

Güncelleme paketleri onaylı cihazlar için sunulmuş olsa da kademeli dağıtım stratejisi nedeniyle tüm telefonlara otomatik olarak ulaşması birkaç gün sürebiliyor.

Kullanıcıların, cihazlarının Ayarlar > Yazılım güncellemesi bölümüne giderek manuel bir kontrol yapmaları ve işlemi başlatmaları tavsiye ediliyor.

GÖZLER ŞİMDİDEN ONE UI 9.0 SÜRÜMÜNDE

Şirket mevcut güncellemenin dağıtımını küresel çapta tamamlarken, bir yandan da Android 17 tabanlı yeni One UI 9.0 sürümü için hazırlıklarına hız verdi.

Şimdiden Galaxy S26 serisi ile beta testlerine başlanan yeni arayüzün, Temmuz 2026 itibarıyla kararlı tam sürüm olarak kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.

ONE UI 8.5 ALAN TÜM MODELLER

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+

Galaxy A56, A55, A54

Galaxy A36, A35, A34

Galaxy A26, A25

Galaxy A17, A16, A15

Galaxy A06

Galaxy M56

Galaxy M55

Galaxy M55s

Galaxy M16

Galaxy M06

Galaxy F56

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F06

Galaxy XCover 7 Pro