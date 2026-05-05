One UI 8.5 ile Samsung akıllı telefonlara gelmesi beklenen 5 özellik

Samsung, onlarca Galaxy modeli için kademeli olarak yayınlayacağı One UI 8.5 güncellemesiyle yazılım tarafında köklü değişiklikler getirmeye hazırlanıyor.

Kapsamlı görsel iyileştirmeler ve genişletilmiş özelleştirme seçenekleri sunan bu yeni sürümde 5 temel özelliği listeledik.

LİQUİD GLASS TASARIMI İLE MODERN GÖRÜNÜM

One UI 8.5 sürümüyle birlikte Galaxy cihazlarında ilk kez Sıvı Cam tasarım diline geçiş yapılacak.

Temel uygulamalarda şeffaflığı, yüzer yüzeyleri ve yumuşak derinlik efektlerini vurgulayan bu arayüz, cihazlara çok daha yenilikçi ve üst düzey bir his kazandıracak.

TAMAMEN ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR HIZLI PANEL

Yeni yazılım güncellemesi ile birlikte Hızlı Panel, bugüne kadarki en büyük kişiselleştirme araçlarına kavuşuyor.

Kullanıcılar, artık kutucukların ve widget'ların yerini, boyutunu veya yönünü diledikleri gibi değiştirerek kendilerine en uygun düzeni oluşturabiliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ARAMA ÖZELLİKLERİ

Sisteme entegre edilen yapay zeka asistanı, şüpheli spam aramaları otomatik olarak yanıtlayarak kullanıcılara anında canlı bir metin dökümü sunabiliyor.

Ayrıca operatör sunucusu yerine doğrudan cihazınıza bırakılan sesli mesajların canlı dökümünü de gerçek zamanlı olarak ekranda görmek mümkün hale geliyor.

YENİ STÜDYO UYGULAMASI

Üretken yapay zeka odaklı geliştirilen yeni Stüdyo uygulaması, kullanıcıların basit çizimler veya metin istemleriyle kendi duvar kağıtlarını ve çıkartmalarını oluşturmasına imkan tanıyor.

Farklı sanat stillerini ve görüntü oranlarını destekleyen bu uygulama, cihaz içindeki yaratıcılık sınırlarını ortadan kaldırıyor.

APPLE CİHAZLARIYLA KOLAY DOSYA PAYLAŞIMI

Ekosistemler arası engelleri kaldıran Samsung, "Apple cihazlarıyla paylaş" seçeneği sayesinde iPhone, iPad ve Mac modellerine sorunsuz ve yüksek hızlı dosya aktarımı sağlıyor.

Bununla birlikte aynı Samsung hesabına bağlı diğer Galaxy cihazlarının depolama alanlarına da doğrudan uzaktan erişim imkanı tanınıyor.