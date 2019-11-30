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12'nci Kara Devriyesi bitti

Rus askerleri ile Fırat’ın doğusunda gerçekleştirilen On ikinci Kara Devriyesi tamamlandı.

İHA | 30.11.2019 - 13:01..
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki On ikinci Kara Devriyesi'nin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

69 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ GÜZERGAHTA DEVRİYE

Yapılan açıklamada, "Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen on ikinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı." denildi.

12'nci Kara Devriyesi bitti

12'nci Kara Devriyesi bitti

12'nci Kara Devriyesi bitti

12'nci Kara Devriyesi bitti

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