12'nci Kara Devriyesi bitti

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki On ikinci Kara Devriyesi'nin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

69 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ GÜZERGAHTA DEVRİYE

Yapılan açıklamada, "Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen on ikinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı." denildi.