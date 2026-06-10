Onlyfans soruşturması tamamlandı: 27 fenomenin hapsi isteniyor

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Onlyfans soruşturması tamamlandı.

Organize şekilde müstehcen içerik yaydıkları belirlenen aralarında Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın gibi ünlü sosyal medya fenomenlerinin de olduğu soruşturmada, iddianame hazırlandı.

10 YILA VARAN HAPİS CEZALARI

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, şüphelilerden birinin banka hesaplarında yapılan inceleme sonucunda son 3 yılda 73 milyon liralık para transferi tespitine yer verildi.

27 sosyal medya fenomeni hakkında, 10 yıla varan hapis cezaları talep edildi.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma şüphelileri Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

HAPİS CEZASI İSTENEN İSİMLER

Hapis cezası istenen Onlyfans fenomenleri şu isimlerden oluşuyor:

Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Azranur Ay Vandan, Zeynep Alkan, Ebru Arman, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Ceyda Ersoy, Derin Gür, Dilber Doğan, Eda Alboya, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu, Burçin Erol, Serpil Cansız.

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