Ons ve gram altında düşüş sürdü
Doların güçlenmesi ve jeopolitik belirsizlikler, altın ve gümüş fiyatlarını olumsuz etkilerken ons altın 4 bin 135 dolar seviyesine kadar geriledi. Yatırımcılar, değerli metallerdeki bu düşüş trendini yakından takip ediyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini ötelemesi, son toplantısında sıkı para politikası sinyali vermesi, doların güç kazanması, altın ve gümüş fiyatları üzerinde satış baskısını artırdı.
Yatırımcılar jeopolitik gelişmelerden çok yüksek faiz ortamının değerli metaller üzerindeki etkisine odaklanıyor.
Küresel piyasalarda ons altın değer kaybederek 4 bin 135 dolar seviyesine geriledi.
GÜMÜŞ FİYATLARI
Gümüşün ons fiyatı da yüzde 2,68 düşüşle 63,86 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Gram gümüş ise yüzde 2,87 düşüşle 95,31 TL seviyesinde işlem görüyor.
YURT İÇİNDEKİ ALTIN FİYATINDA GERİLEME
Gram altın: 6 bin 177 lira
Çeyrek altın: 10 bin 474 lira
Cumhuriyet altını: 42 bin 674 lira
Tam altın: 41 bin 905 lira
Yarım altın: 20 bin 951 lira
FAİZ BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizini oy birliğiyle yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutarken, yayımlanan Ekonomik Projeksiyonlar Özeti'nde daha şahin bir görünüm ortaya koydu.
Fed yetkilileri, 2026 yılı sonuna ilişkin federal fon oranı beklentisini yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e yükseltti.