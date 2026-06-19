Haberler Ekonomi

Ons ve gram altında düşüş sürdü

Doların güçlenmesi ve jeopolitik belirsizlikler, altın ve gümüş fiyatlarını olumsuz etkilerken ons altın 4 bin 135 dolar seviyesine kadar geriledi. Yatırımcılar, değerli metallerdeki bu düşüş trendini yakından takip ediyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Ons ve gram altında düşüş sürdü
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini ötelemesi, son toplantısında sıkı para politikası sinyali vermesi, doların güç kazanması, altın ve gümüş fiyatları üzerinde satış baskısını artırdı.

Yatırımcılar jeopolitik gelişmelerden çok yüksek faiz ortamının değerli metaller üzerindeki etkisine odaklanıyor.

Küresel piyasalarda ons altın değer kaybederek 4 bin 135 dolar seviyesine geriledi.

GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüşün ons fiyatı da yüzde 2,68 düşüşle 63,86 dolar seviyesinde işlem görüyor. 

Gram gümüş ise yüzde 2,87 düşüşle 95,31 TL seviyesinde işlem görüyor.

YURT İÇİNDEKİ ALTIN FİYATINDA GERİLEME 

Gram altın: 6 bin 177 lira

Çeyrek altın: 10 bin 474 lira

Cumhuriyet altını: 42 bin 674 lira

Tam altın: 41 bin 905 lira

Yarım altın: 20 bin 951 lira

FAİZ BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizini oy birliğiyle yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutarken, yayımlanan Ekonomik Projeksiyonlar Özeti'nde daha şahin bir görünüm ortaya koydu.

Fed yetkilileri, 2026 yılı sonuna ilişkin federal fon oranı beklentisini yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e yükseltti.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi