Onur Buldu yakın arkadaşı tarafından nasıl dolandırıldığını anlattı

Ekranların ünlü yüzlerinden ünlü oyuncu Onur Buldu, Alper Kul'un programına konuk oldu.

Taksitle ev almak için gönderdiği paraların müteahhide hiç ulaşmadığını öğrenen Onur Buldu, yaşadığı şoku yıllar sonra anlattı. Ünlü oyuncunun açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"PARALARI YEMİŞ"

Onur Buldu, müteahhit ile arkadaşı aracılığı ile tanıştığını ifade etti. Ödemeleri yakın arkadaşına gönderdiğini anlatan oyuncu, "Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş paraları yiyormuş." dedi.

Buldu, tapu işlemlerinin zamanı geldiği zaman müteahhidin kendisini aradığını ve gerçek ile yüzleştiğini şu ifadelerle anlattı:

"SAF OĞLAN"

"Bana 'Sen saf bir oğlana benziyorsun. Ne zaman ödeme yapacaksın?' dedi. Ben de 'Ağabey hepsini ödedim' dedim. Meğer müteahhide hiç para gitmemiş."

Yaşadığı olay sırasında oyuncu arkadaşı Uğur Bilgin'in de yanında olduğunu belirten Onur Buldu, "Uğur yanımdaydı, orada yıkıldım. 'Birini kaybettik sandım' dedi. Rezalet bir süreçti." ifadelerini kullandı.