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Onur Büyüktopçu: Ayağımı Seda abla kaydırmadı

Eski programına veda eden Onur Büyüktopçu'dan Seda Sayan açıklaması geldi.

Haber Merkezi | 26.08.2019 - 07:43..
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Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, sunduğu Yemekteyiz programının yola Seda Sayan’la devam etmesi sonrası ortaya atılan iddiaları yalanladı.

"ALLAH HERKESİN EKMEĞİNİ VERSİN"

Kendi isteğiyle programa veda ettiğini söylene oyuncu, şunları söyledi: “Ayağımın kaydırıldığı yönündeki haberlerin aslı yok. Sene başında yapımcıma programdan ayrılacağımı, artık değişik bir şeyler yapmak istediğimi iletmiştim. Yapımcımız ve kanalımız da uygun buldu. Seda ablayı çok seviyorum. Bayrağı devraldı ve gayet iyi devam ediyor. Allah herkesin ekmeğini versin.”

Onur Büyüktopçu: Ayağımı Seda abla kaydırmadı

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