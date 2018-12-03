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Onur Ünlü: Ay öleceğim

Onur Ünlü, vizyona giren yeni filminin gişe rakamlarıyla dalga geçti.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 07:16..
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Onur Ünlü: Ay öleceğim

'Put Şeylere' filmi geçen cuma vizyona giren yönetmen Onur Ünlü, 1 haftalık gişe rakamlarını öğrenince şok oldu. Filmine olan rağbetin az olmasını yönetmen ti'ye aldı.

"TESADÜFLER TÜRKİYE'Sİ"

Onur Ünlü, Instagram sayfasından Türkü Turan, Erkan Kolçak Köstendil, Öykü Karayel, Öner Erkan ve Elit İşcan'ın rol aldığı filminin izlenme rakamıyla ilgili, "Put Şeylere 1 haftada 3 bin 321 kişi tarafından seyredilmiş. Teessüfler Türkiye. Ahaha ay öleceğim" yorumunu yaptı.

Yönetmen Onur Ünlü, kendisinden 20 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile ilişkisi nedeniyle, sosyal medyada hakarete ve 'Sübyancı' denilerek tehditlere maruz kaldığını söyleyip savcılığa başvurmuştu.

Onur Ünlü: Ay öleceğim

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