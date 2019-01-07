Onursal Adıgüzel seçim güvenliği çalışmalarında

Her seçim öncesi seçim güvenliği ile ilgili toplantılar gerçekleştirip seçim yenilgisinin ardından "şaibeli" yaygaraları koparan CHP'de 31 Mart yerel seçimlerinden önce de hazırlıklar başladı.

SEÇİM GÜVENLİĞİ TOPLANTISI YAPTILAR

CHP'nin İstanbul il merkezinde bilişimden sorumlu ilçe başkan yardımcıları ile birlikte seçim güvenliğine ilişkin toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de katıldı.

24 HAZİRAN'DA KURDUĞU SİSTEM ÇALIŞMAMIŞTI

Onursal Adıgüzel, 24 Haziran akşamı, Muharrem İnce'nin Erdoğan'a karşı seçim kaybettiği gece sayılan oyları CHP Genel Merkezi'ne anı anına ulaştırmayı hedefleyen sistemi kuran kişiydi.

Adıgüzel'in kurduğu sistem çalışmadı, yüz binlerce liranın sokağa atılmasının yanında, 'oylarımız çalınıyor' diye gaza gelen CHP'liler neredeyse sokağa inip yakıp yıkmaya başlayacaktı.

YİNE SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ

Böyle bir skandala imza atmasının ardından Adıgüzel'in yine CHP'deki seçim güvenliği ve seçim sistemi sorumluluğu gibi görevleri üstlenmiş olması, bu vasıfla toplanılara katılıyor olması CHP tabanında rahatsızlık yarattı.











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