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OPEC petrol üretimini kıstı

OPEC petrol üreten ülkelerin üretimini günlük 800 bin varil kısma kararı aldı.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 16:19..
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OPEC petrol üretimini kıstı

Reuters'ın OPEC kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İran, petrol üretimini günlük 800 bin varil kısma kararına yeşil ışık yaktı.

OPEC DIŞI ÜRETİCİLERLE GÖRÜŞME

OPEC, Viyana'daki toplantısının ardından Rusya'nın başını çektiği OPEC dışı üreticilerle ilave 400 bin varillik kısma konusunda görüşmelerde bulunacak.

OPEC petrol üretimini kısma konusunda dün mutabık kalmış ama üretimi ne kadar kısılacağıyla ilgili net bir veri ortaya koyamamıştı.

FİYAT YÜKSELDİ

Suudi Enerji Bakanı Khalid al-Falih dün gazetecilere yaptığı açıklamada günlük 1 milyon varillik üretim kısıntısının yeterli olacağını söylemişti.

Petrol fiyatları, OPEC'in ikici güne giren toplantısında üretim kısıntısı konusunda anlaşmaya varma çabaları ile birlikte varil başına 51 doların üzerine yükseldi.

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