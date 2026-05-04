Opel modellerinde mayıs ayına özel kampanyalar

Opel, mayıs ayında otomobil sahibi olmak isteyenlere özel yeni avantajlı finansman seçeneklerini devreye aldı.

Tüketiciler, binek araçlardan çok yönlü hafif ticari araçlara kadar uzanan geniş bir yelpazede bu güncel fırsatlardan yararlanabiliyor.

CORSA VE MOKKA

Opel Corsa’nın manuel şanzımanlı modelinde 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz uygulanırken, diğer versiyonlarda aynı faiz oranıyla kredi tutarı 300 bin TL'ye çıkıyor.

Popüler SUV modeli Mokka ise 300 bin TL kredi için yine yüzde 0,99 faiz fırsatı veya doğrudan nakit indirimiyle satışa sunuluyor.

FRONTERA VE GRANDLAND

Geniş hacimli Frontera Hybrid modeli 300 bin TL için yüzde 2,99 faizle satılırken, 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlara sahip Frontera Elektrik versiyonunda yüzde 0,99 faiz oranı sağlanıyor.

Markanın iddialı modeli Grandland Hybrid ise tüzel kişilere özel olarak 400 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle showroomlarda yer alıyor.

TİCARİ ARAÇLARDA SIFIR FAİZ

Hafif ticari araç pazarının sevilen modeli Combo, belirli donanım paketlerinde 600 bin TL’ye 12 ay vadeli sıfır faiz veya nakit indirimi kampanyasıyla dikkat çekiyor.

Ailenin diğer üyeleri olan Combo Cargo, Vivaro, Zafira ve Movano Minibüs modellerinde ise versiyonlara göre 600 bin TL için yüzde 0,99 faizli kredi imkanı var.