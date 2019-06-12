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Opera, dünyanın ilk oyun odaklı internet tarayıcısını tanıttı

Opera, oyuncular için özel olarak hazırladığı yeni tarayıcısı Opera GX'i resmi olarak duyurdu.

Haber Merkezi | 12.06.2019 - 16:02..
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Opera Software tarafından geliştirilen; Windows, macOS ve Linux platformlarının yanı sıra Android ve iOS işletim sistemlerinde de çalışan bir internet tarayıcısı olan Opera, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde; Opera'nın, oyun sektörüne de el atarak dünyanın ilk oyun tarayıcısını geliştirdiğini ve şirketin Opera GX adını verdiği oyun tarayıcısı üzerinde çalıştığını paylaşmıştık.

opera

OPERA GX RESMİ OLARAK TANITILDI

Özelleştirilebilir renkler, çeşitli RAM optimizasyon araçları ve Twitch entegrasyonu gibi özellikler ile gelen yeni Opera GX, tarayıcının kullandığı sistem kaynaklarını da kısıtlayabilmenizi sağlayan bir araç ile oyunseverlerle buluşacak. Kullanıcıların Chrome'un kullandığı RAM miktarından şikayet etmesine kayıtsız kalmayan Opera, yeni oyun tarayıcısına böyle bir özellik eklemiş görünüyor.

Opera, dünyanın ilk oyun odaklı internet tarayıcısını tanıttı

Sadece oyun odaklı olmayan Opera GX, ayrıca tek tıklamayla reklam engelleme ve dahili bir kripto para cüzdanı olmak üzere şirketin ana tarayıcısından en iyi gizlilik özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

Opera GX'i indirmek ve özelliklerine daha detaylı göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

 

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