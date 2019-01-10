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Oppo R15 Pro akıllı telefon Hindistan'da satışa çıktı

Oppo, R15 Pro isimli akıllı telefonun Hindistan'da satışa çıktığını duyurdu.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 17:42..
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Oppo, bugün erken saatlerde R15 Pro akıllı telefonunun Hindistan'da satışa çıktığını açıkladı. Kozmik Mor ve Yakut Kırmızısı renk seçenekleriyle piyasaya çıkan telefon, Hindistan'da Amazon üzerinden satın alınabiliyor.

samsung

Tamamen metal tasarıma sahip telefonda, 19:9 en boy oranına sahip 6.28 inç FULL HD ekran bulunuyor. Adreno 512 grafik ile donatılmış R15 Pro, 6GB RAM'e ve 128GB depolama kapasitesine sahip. Ayrıca telefonda 8 çekirdekli Snapdragon 660 yonga seti bulunuyor.

oppo

Telefonun en büyük özelilklerinden biri de kamerası. Telefonda 20 megapiksel ve 16 megapiksel çözünürlüğünde iki arka kamera bulunuyor. Telefonun ön kamerasına baktığımızda ise 20 megapiksellik tek kamerayla karşılaşıyoruz. Net fotoğraflar çekmek için kamera ayarlarını otomatik ayarlayan telefon, ayrıca kamerasında bulundurduğu yapay zeka özelliği sayesinde 120 farklı sahneyi tanıyabiliyor. Ayrıca telefonda 3.430mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Oppo R15 Pro'nun satış fiyatı ise 368 dolar olarak belirlendi.

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