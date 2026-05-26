Oppo Reno 16 modelleri tanıtıldı: İşte fiyatları ve özellikleri

Oppo, güçlü teknik özellikleriyle dikkat çeken yeni akıllı telefon serisi Reno 16 ve Reno 16 Pro modellerini Çin pazarında satışa çıkardı.

Oppo Reno 16 modeli 6,32 inç boyutunda bir OLED ekrana sahipken, Reno 16 Pro ise daha büyük olan 6,78 inçlik bir OLED panel ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Her iki akıllı telefon da 120 Hz yenileme hızını destekliyor ve 10 bit renk derinliği standardını barındırıyor.

Reno 16 gücünü Dimensity 8550 SUPER yonga setinden alırken, Reno 16 Pro modelinde ise Dimensity 9500s işlemci yer alıyor.

Standart modelde 80W hızlı şarjlı 6.700 mAh batarya bulunurken, Pro modelinde 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekli 7.000 mAh bataryaya yer veriliyor.

Her iki akıllı telefonda da Samsung HP5 sensörlü 200 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 3,5x optik zoom özellikli 50 megapiksel periskop kamera bulunuyor.

Telefonların ön kısmında ise otomatik odaklama desteğine sahip olan 50 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapıyor.

Android 15 tabanlı ColorOS 16 işletim sistemiyle kutudan çıkan telefonlar, stereo hoparlör ve gelişmiş IP66/IP68/IP69/IP69K dayanıklılık sertifikalarıyla donatıldı.

Pro modelinde Wi-Fi 7 bağlantı standardı sunulurken, standart Reno 16 modelinde ise Wi-Fi 6 teknolojisi yer alıyor.

OPPO RENO 16 FİYATLARI

Oppo Reno 16’nın 12 GB + 256 GB varyantı yaklaşık 510 dolar seviyesinde belirlenirken, Reno 16 Pro’nun 12 GB + 256 GB modeli yaklaşık 540 dolar olarak açıklandı.

Her iki telefon modeli de farklı renk seçenekleriyle Çin'de doğrudan satışa sunulmuş durumda.

Çin pazarında alıcılarını bekleyen akıllı telefon serisinin küresel lansman takvimi de netleşmeye başladı.

Oppo markasının yeni Reno 16 serisini haziran veya temmuz aylarında küresel pazarlara sunması bekleniyor.