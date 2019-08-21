Oppo Reno 2'nin bazı özellikleri onaylandı

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, üst seviye Reno akıllı telefon serisinin ikincisini 28 Ağustos’ta Hindistan’da tanıtacak. 20X dijital zoom özelliği ile kullanıcılarla buluşacak telefonda, dikey olarak yerleştirilmiş 4 adet arka kamera bulunacak.

Reno 2 modelinin tanıtılmasına 1 hafta kala Oppo, telefona ait birçok özelliği açıkladı. Gelin bu özelliklere daha yakından göz atalım.

OPPO RENO 2 ÖZELLİKLERİ

6,55 inç büyüklüğünde ve 20:9 en/boy oranına sahip bir ekranla satışa çıkacak Oppo Reno 2, Qualcomm Snapdragon 730G işlemcisinden gücünü alacak. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip telefonda 20W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya bulunacak.

Oppo, her ne kadar yukarıda bahsettiğimiz özellikleri doğrulasa da kamera konusunda henüz bilgi vermiş değil. Resmi olmayan verilere göre Oppo Reno 2'de, 48 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere 4 adet arka kamera ve 16 MP ön kamera bulunacak.





KAMERA TASARIMI AYNI OLACAK

Oppo Reno ile karşımıza çıkan üst taraftan açılıp kapanabilen kamera sistemi, Oppo Reno 2 modelinde de karşımıza çıkacak.

Kameraları daha yakından inceleyecek olursak Oppo Reno 2’nin, fotoğrafçılık konusunda oldukça iddialı olduğunu görüyoruz. Aşırı düşük ışık koşullarında bile oldukça net görüntü elde edebilmek için otomatik görüntü sabitleyicinin yer alacağı telefonda Ultra net mod, Ultra karanlık mod ve Ultra sabit video modu gibi özellikler yer alacak.

Telefonda ayrıca, 20X dijital zoom ve 5X hibrit zoom özellikleri de bulunacak.

Oppo Reno 2 hakkında detaylar geldiğinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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