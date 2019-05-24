Oppo Reno'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Son zamanlarda Çinli akıllı telefon üreticileri, telefon pazarında oldukça popüler hale geldi. Başta Huawei ve Xiaomi olmak üzere birçok Çinli marka, tanıttığı üst seviye telefonlarla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Çinli üretici Oppo, geçtiğimiz ay kullanıcılara sunduğu akıllı telefon çeşitlerine bir yenisini daha eklemiş ve merakla beklenen Oppo Reno'yu tanıtmıştı.

Daha önce hiç görmediğiniz bir kamera sistemiyle karşımıza çıkan Oppo Reno, ülkemizde satışa sunuldu.

OPPO RENO ÖZELLİKLERİ

6,4 inç (2340 × 1080 piksel) Full HD + 19: 5: 9 en boy oranına sahip AMOLED ekran

Adreno 616 Grafik birimi, 8 Çekirdek Snapdragon 710

128GB depolama alanı + 6GB / 8GB RAM,

256GB depolama alanı + 6GB / 8GB RAM

Android 9.0 Pie işletim sistemi

Çift SIM kart desteği

LED flaşlı 48MP + 5MP çift arka kamera

LED flaşlı 16MP ön kamera

Ekranda gömülü parmak izi okuyucusu

Boyutlar: 156.6 × 74.3 × 9.0mm

Ağırlık: 185g

VOOC 3.0 hızlı şarj desteği

3765mAh batarya

Oppo Reno'nun 16 MP'lik ön kamerası, üstten açılır bir mekanizma sayesinde açılıp kapanabilen bir sisteme sahip. Oppo, bu mekanizmanın 200 bin defa açma-kapama işlemine dayanıklı olduğunu söylüyor.

OPPO RENO FİYATI

OPPO Reno'nun 6 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip modeli, 4 bin 999 lira fiyat etiketiyle ülkemizde satışa sunuldu.

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