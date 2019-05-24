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Oppo Reno'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Oppo, üst seviye özelliklere sahip Reno modelini Türkiye pazarında satışa sundu.

AA | 24.05.2019 - 10:11..
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Son zamanlarda Çinli akıllı telefon üreticileri, telefon pazarında oldukça popüler hale geldi. Başta Huawei ve Xiaomi olmak üzere birçok Çinli marka, tanıttığı üst seviye telefonlarla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Çinli üretici Oppo, geçtiğimiz ay kullanıcılara sunduğu akıllı telefon çeşitlerine bir yenisini daha eklemiş ve merakla beklenen Oppo Reno'yu tanıtmıştı.

Daha önce hiç görmediğiniz bir kamera sistemiyle karşımıza çıkan Oppo Reno, ülkemizde satışa sunuldu.

Oppo Reno'nun Türkiye fiyatı belli oldu

OPPO RENO ÖZELLİKLERİ

  • 6,4 inç (2340 × 1080 piksel) Full HD + 19: 5: 9 en boy oranına sahip AMOLED ekran
  • Adreno 616 Grafik birimi, 8 Çekirdek Snapdragon 710
  • 128GB depolama alanı + 6GB / 8GB RAM,
  • 256GB depolama alanı + 6GB / 8GB RAM
  • Android 9.0 Pie işletim sistemi
  • Çift SIM kart desteği
  • LED flaşlı 48MP + 5MP çift arka kamera
  • LED flaşlı 16MP ön kamera
  • Ekranda gömülü parmak izi okuyucusu
  • Boyutlar: 156.6 × 74.3 × 9.0mm
  • Ağırlık: 185g
  • VOOC 3.0 hızlı şarj desteği
  • 3765mAh batarya

Oppo Reno'nun 16 MP'lik ön kamerası, üstten açılır bir mekanizma sayesinde açılıp kapanabilen bir sisteme sahip. Oppo, bu mekanizmanın 200 bin defa açma-kapama işlemine dayanıklı olduğunu söylüyor.

oppo reno

OPPO RENO FİYATI

OPPO Reno'nun 6 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip modeli, 4 bin 999 lira fiyat etiketiyle ülkemizde satışa sunuldu.

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