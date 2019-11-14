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ORC'nin yargıya güven anketi

Ankette yer alan "Yargıya güveniyor musunuz?" sorusuna, yüzde 68 oranında "Güvenmiyorum" cevabı geldi.

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 10:25..
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ORC'nin yargıya güven anketi

Türkiye'de son dönemde yargının verdiği kararlar tartışmaya açıldı.

Adalet Bakanlığı, hukuk alanında birçok reforma imza atsa da güven seviyesi istenilen seviyeye ulaşmış değil.

Kamuoyu araştırma şirketi ORC, 9-12 Kasım 2019 tarihleri arasında 42 ilde, toplamda 4 bin 156 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

YÜZDE 68'İN GÜVENİ YOK

Ankete katılan kişilere sorulan, "Yargıya güveniyor musunuz?" anketine gelen cevapların yüzde 11,7'i "Güveniyorum" olurken, yüzde 68'i "Güvenmiyorum" oldu.

Yüzde 20,3 ise "Kısmen" cevabını verdi.

ORC'nin yargıya güven anketi

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