Ordu'da ayı alarmı: Arı kovanlarına dadandılar

Arıcılık yapan Naci Güler, son 20 gün içinde ikinci kez aynı sorunla karşılaştıklarını belirterek daha önce de benzer zararlar yaşadıklarını söyledi.

Tüm önlemleri almalarına rağmen sonuç alamadıklarını ifade eden Güler, kovanlarını korumak için çardak yükseltip beton direk, tel örgü ve çivili engeller kurduklarını ancak ayıların bunları aşmayı başardığını dile getirdi.

Güler, “Yaklaşık 4-5 yıl önce de arılarımı yemişti. Bu kez kovanları 3-4 metre yüksekliğe aldım ama yine de engel olamadık” dedi.

"HAYVANCILIK DA RİSK ALTINDA"

Ayı saldırılarının sadece arıcılıkla sınırlı olmadığını vurgulayan Güler, bölgede küçükbaş ve büyükbaş hayvanların da zarar gördüğünü belirtti. Köylerde ciddi bir tedirginlik oluştuğunu ifade eden üretici, devlet desteği çağrısında bulundu.

Güler, “Biz organik bal üretiyoruz ama bu şartlarda devam etmemiz mümkün değil. Ya koruma sağlansın ya da zararlarımız karşılanmalı” diye konuştu.

7 KOVAN DAHA ZARAR GÖRDÜ

Aynı bölgede arıcılık yapan Erdal Güler ise 7 kovanının ayılar tarafından tahrip edildiğini söyledi. Komşu üreticilerin de benzer zararlar yaşadığını aktaran Güler, sorunun sadece Pınarlı Mahallesi ile sınırlı olmadığını, çevre köylerde de benzer vakaların arttığını ifade etti.

ÜRETİM DURMA NOKTASINA GELEBİLİR

Üreticiler, çözüm üretilmemesi halinde arıcılığın bölgede ciddi şekilde sekteye uğrayacağını belirtiyor. Vatandaşlar, özellikle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü biriminden daha etkin önlemler alınmasını talep ediyor.