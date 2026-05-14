Ordu'da bir anne oğluyla aynı günde hayatını kaybetti

Ordu'da anne ve oğlunun acı ölümü..

Akkuş ilçesi Salman Mahallesi'nde meydana gelen olayda Muhittin Sarıçobanoğlu, bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Oğlunun vefat haberini alan Hüsne Sarıçobanoğlu da rahatsızlandı.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Sarıçobanoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANNE VE OĞLU KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Hüsne Sarıçobanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen oğluyla aynı gün yaşamını yitirdi. Anne ve oğlunun kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.