Ordu'da bir anne oğluyla aynı günde hayatını kaybetti
Akkuş ilçesinde oğlu Muhittin Sarıçabonoğlu’nun geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenen annesi Hüsne Sarıçobanoğlu da kaldırıldığı hastanede oğlu ile aynı günde vefat etti.
Akkuş ilçesi Salman Mahallesi'nde meydana gelen olayda Muhittin Sarıçobanoğlu, bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Oğlunun vefat haberini alan Hüsne Sarıçobanoğlu da rahatsızlandı.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Sarıçobanoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hüsne Sarıçobanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen oğluyla aynı gün yaşamını yitirdi. Anne ve oğlunun kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)